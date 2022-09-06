ДПСУ: Україна посилила оборону кордонів із Білоруссю та РФ

Україна посилила оборону кордонів із Республікою Білорусь та Росією. Створення угрупувань, які могли би здійснити вторгнення, не зафіксовано. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів у Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. Водночас сили оборони України і прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації" , - сказав він.

Він додав, що наразі не фіксується створення потужного угруповання, яке б могло зайти на територію України.