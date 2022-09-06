ДПСУ: Україна посилила оборону кордонів із Білоруссю та РФ
Україна посилила оборону кордонів із Республікою Білорусь та Росією. Створення угрупувань, які могли би здійснити вторгнення, не зафіксовано. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів у Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. Водночас сили оборони України і прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації", - сказав він.
Він додав, що наразі не фіксується створення потужного угруповання, яке б могло зайти на територію України.
"Також кордон посилюється з Республікою Білорусь, адже ми розуміємо, що ця країна підтримує РФ у війні, розв’язаній проти України. І ніколи ні ЗСУ, ні прикордонники не виключали, що військові підрозділи цієї країни можуть долучитися до війни Росії", - пояснив Демченко.