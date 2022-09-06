Аналіз: доходи РФ від експорту енергоносіїв перевищили витрати на війну

Доходи РФ від експорту енергоресурсів значно перевищили витрати на повномасштабну війну проти України. Про це розповіли у фінському Центрі досліджень у галузі енергетики та чистого повітря (CREA), повідомляє УНН.

Як зазначається, з 24 лютого по 24 серпня Росія одержала від продажу за нафту, газ та вугілля 158 мільярдів євро, а на війну країна витратила 100 мільярдів євро.

Так, найбільшим покупцем був Європейський Союз - 85 млрд євро. На другому місці - Китай - 35 млрд євро. Трійку замикає Німеччина - 19 млрд євро.