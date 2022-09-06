ОВА: російські війська вранці обстріляли Харків
У вівторок, 6 вересня, російські окупанти обстріляли Харків, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок у центрі міста.
"Унаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста", - повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що станом на 11.00 з-під завалів будинку врятовано трьох людей. Рятувальні роботи продовжуються.
Також унаслідок ворожого удару пошкоджено адміністративну будівлю.