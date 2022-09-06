Мінреінтеграції: Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових
Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників", - йдеться в повідомленні.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.