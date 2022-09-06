НБУ: у серпні міжнародні резерви України зросли на 13,6%
Міжнародні резерви України зросли на 13,6% - до $25,4 млрд за підсумками серпня, повідомили у Національному банку України.
Міжнародні резерви збільшилися насамперед завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги, яке відбулося на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій НБУ з продажу валюти, додали в НБУ.
Валютні надходження на рахунки Уряду в Національному банку в серпні становили $4 788,4 млн, зокрема:
- $3 030,9 млн надійшли від США (через механізм Світового банку);
- $1 015,6 млн – від Європейського Союзу;
- $349,3 млн – від Уряду Канади;
- $205,6 млн – від Уряду Італії;
- $99,6 млн – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП);
- $87,4 млн – від інших кредиторів.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту. Цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ", - запевнили в Нацбанку.