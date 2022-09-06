НБУ: у серпні міжнародні резерви України зросли на 13,6%

Міжнародні резерви України зросли на 13,6% - до $25,4 млрд за підсумками серпня, повідомили﻿ у Національному банку України.

Міжнародні резерви збільшилися насамперед завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги, яке відбулося на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій НБУ з продажу валюти, додали в НБУ.

Валютні надходження на рахунки Уряду в Національному банку в серпні становили $4 788,4 млн, зокрема:

$3 030,9 млн надійшли від США (через механізм Світового банку);

$1 015,6 млн – від Європейського Союзу;

$349,3 млн – від Уряду Канади;

$205,6 млн – від Уряду Італії;

$99,6 млн – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП);

$87,4 млн – від інших кредиторів.