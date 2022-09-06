Мер: Після потужного вибуху Енергодар знеструмлений

Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що після потужного вибуху в місті зникли світло та водопостачання.

"Сьогодні о 12:20 жителі Енергодару повідомили, що у місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання" , - повідомив голова міста.

Він додав, що обставини події наразі з'ясовуються.

Російські ЗМІ також підтвердили, що місто знеструмлене, звинувачують у цьому ЗСУ. За їхніми словами, пошкоджено лінію електропередачі в районі ЗАЕС.