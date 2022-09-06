У ПриватБанку не вистачає готівкової валюти для всіх відділень

Влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону, різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

"У всіх українських банках є проблеми з готівковою валютою" , - сказав він.

За його словами, в серпні ПриватБанк замовив за кордоном у 10 разів більше валюти, ніж у серпні минулого року, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок.

"У вересні ми замовили ще більше валюти" , - повідомив Серга, зазначивши, що основною проблемою є доставка валюти по відділеннях регіонах.

Прес-секретар банку впевнений, що в міру того, як валюта буде надходити до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені.

Зазначимо, клієнти ПриватБанку скаржаться, що не можуть зняти у касах валютні заощадження та отримати грошові перекази у валюті.