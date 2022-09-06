Біля будівлі міськадміністрації в окупованому Бердянську пролунав вибух
У вівторок, 6 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух біля захопленої ЗС РФ будівлі міськадміністрації, повідомляє Новое время.
Про це розповіли у соцмережах, опублікувавши відео з місця події.
За попередніми даними, спрацював вибуховий пристрій, встановлений у припаркованому поряд з будівлею автомобілі.
Водночас, інформації про можливі жертви або постраждалих поки не надходило.
Крім того, як стверджують місцеві жителі, у місті також було чути звуки стрілянини.
Водночас, судячи з оприлюднених відео, може йтися про детонацію боєприпасів, що знаходилися у палаючій машині.
У свою чергу кремлівська пропаганда повідомляє, що підірваний автомобіль належав так званому «коменданту міста».
Інших подробиць події наразі немає.