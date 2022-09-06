Зеленський відреагував на удари, які Росія завдала по Харкову та Кривому Рогу
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл військами РФ Харкова та Кривого Рогу, заявив, що за кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання, повідомляє Новое время.
"Чергові ракетні удари країни-агресора по українських містах. Вранці в Харкові зруйновано багатоквартирний будинок у центральній частині міста і пошкоджено адмінбудівлю. У Кривому Розі сталася пожежа на нафтобазі", — написав він у Telegram.
Глава держави зазначив, що за кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання.
"Сховатися не вдасться нікому. А ми й далі крок за кроком звільнятимемо нашу українську землю. Нас неможливо зламати", — написав він.
Уранці 6 вересня війська РФ завдали ракетних ударів по центру Харкова, влучивши у цивільні об'єкти.
Перед цим уночі окупанти обстріляли Індустріальний район обласного центру. Унаслідок атаки загинула жінка.
Також у вівторок, 6 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. В результаті виникла пожежа на нафтобазі.