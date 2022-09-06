У ЄС вирішили прискорити процес розширення Шенгенської зони

Чехія, що головує в Раді ЄС, запросила міністрів внутрішніх справ Болгарії, Румунії та Хорватії відвідати 13 вересня Прагу для розв'язання питання про приєднання трьох балканських країн до Шенгенської зони. Про це повідомив член парламенту Румунії Рареш Богдан, повідомляє Корреспондент.

"Заступник прем'єр-міністра Чехії Віт Ракушан, також міністр внутрішніх справ, заявив кілька хвилин тому у комітеті LIBE (Громадянські свободи, правосуддя та внутрішні справи Європарламенту), що однією з цілей головування Чехії в ЄС є прискорення процедури приєднання Румунії, Болгарії та Хорватії", – написав Рареш Богдан.

Також він нагадав, що приєднання країн до Шенгенської зони серед інших підтримує Німеччина.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Болгарія, Хорватія та Румунія виконали всі вимоги, аби стати повноправними членами Шенгенської зони. Він запропонував Євросоюзу закрити це питання.

Шенгенська зона – найбільша зона вільних подорожей у світі. Наразі включає 22 країни ЄС (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія), а також чотири асоційовані країни, які не входять до ЄС (Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн).

П'ять країн ЄС поки не входять до Шенгенської зони – Болгарія, Румунія, Хорватія та Кіпр, які вже подали заявки на приєднання, а також Ірландія, яка поки не висловила такого наміру.