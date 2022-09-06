Bloomberg: газ у Європі подешевшав на 13% на очікуваннях антикризових заходів

Еталонні ф'ючерси на газ у вівторок впали на 13% після різкого зростання у понеділок, оскільки уряди вживають антикризових заходів у намаганні врегулювати енергетичну кризу, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

"Еталонні ф’ючерси на газ впали на 13% після різкого зростання в понеділок. Рішення Росії не відновлювати поставки газопроводом "Північний потік" після того, як минулого тижня його було закрито на технічне обслуговування, змусило європейські уряди планувати втручання на ринок, включаючи обмеження цін. Вони намагаються уникнути відключень електроенергії та захистити економіку, яка перебуває на межі рецесії" , - пише агентство.

При цьому, хоча сховища газу й заповнюються швидше, ніж очікувалося, залишається занепокоєння щодо того, як Європа замінить втрачені поставки з Росії, коли похолодає і попит зросте. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, Німеччина навряд чи досягне своєї мети щодо заповнення запасів на 95% до початку листопада.

Станом на 10:16 ранку в Амстердамі вартість газу в Нідерландах на жовтень, еталонний показник для Європи, була на 8,9% нижчою і становила 224 євро за мегават-годину. Контракт зріс на 15% у понеділок після різкого падіння минулого тижня. Ф'ючерси на газ у Великобританії впали на 12%. Еталонна німецька електроенергія на рік вперед впала на 11% до 505 євро за мегават-годину.

До 12:50 за Києвом ціна жовтневих ф'ючерсів становила €222,495 за 1 МВт·год, що на 10,34% нижче за закриття попередніх торгів.

"Можливо, Росія розіграла свою потенційну карту занадто рано, оскільки холодні зимові місяці ще не настали", - сказав директор Inspired Нік Кемпбелл.

"З огляду на те, що запаси газу все ще збільшуються, і на всі кроки, які планують європейські уряди, припинення поставок "Північним потоком", можливо, не є тим смертельним ударом, на який, ймовірно відчувала російська держава" , - додав він.

Міністри енергетики ЄС збираються зустрітися в п’ятницю, і наразі розглядаються пропозиції щодо обмеження попиту на електроенергію, заходів щодо підвищення ліквідності в секторі, і обмеження ціни на газ. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс розробила плани щодо заморожування рахунків за електроенергію для домогосподарств.

Німеччина планує залишити доступними дві атомні станції цієї зими, а канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон домовилися допомагати один одному напередодні переговорів з ЄС цього тижня, а Макрон зобов’язався постачати газ до Німеччини, якщо це необхідно.