ОК "Південь": ЗСУ завдали ударів по переправам росіян у Херсонській області

Українські сили завдали ударів по двох понтонних переправах російських окупантів у Херсонській області — в районах Дар'ївки та Голої Пристані, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

За ніч на 6 вересня ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконали понад 150 вогневих завдань, уточнює командування. Українські сили вразили живу силу, озброєння та техніку, а також дві переправи у районах Дар'ївки та Голої Пристані.

Підтверджені втрати військ РФ, за даними командування, становлять 35 військових і чотири бойові машини піхоти.

Усі переправи росіян перебувають під вогневим контролем сил оборони України, наголошують ЗСУ.

Раніше у ЗСУ повідомили, що тримають повний вогневий контроль над транспортними артеріями, по яких окупанти можуть поповнювати свої резерви.

Керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк говорила, що окупанти можуть пересуватися мостами на Херсонщині "хіба що пішки, дуже швидко, так, щоб не встигнути провалитися".