Омбудсмен: окупанти депортували понад 7 тисяч українських дітей

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 7 343 дитини знаходяться у списку депортованих. Щонайменше 382 дитини загинули, а 236 — вважаються зниклими безвісти, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу омбудсмена у Facebook.

Згідно з даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 6 вересня щонайменше 382 дитини загинули, 741 – отримали поранення. Ще 236 дітей вважаються зниклими безвісти, а 7 343 – депортованими.

Водночас українські служби знайшли 5 391 дитину, а 55 змогли повернути додому.