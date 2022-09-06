Генерал Ходжес: РФ може використати для війни з Україною армію КНДР
Колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що на тлі своїх колосальних втрат в Україні РФ може залучити до участі у війні армію КНДР, повідомляє Новое время.
Про це він сказав в інтерв'ю НВ, коментуючи спроби кремлівського режиму домогтися хоч якоїсь допомоги від країн-ізгоїв на кшталт Північної Кореї та Ірану.
Щоб роздобути для своєї армії безпілотники російському диктатору Володимиру Путіну навіть довелося у липні особисто вирушити до Ірану.
Крім того, як розповіло з посиланням на розвідку США видання The New York Times, Москва домовилася з Пхеньяном про постачання для ЗС РФ артилерійських снарядів і ракет, проте про північнокорейські війська поки не йшлося.
"Щодо північнокорейських солдатів, які можуть воювати за Росію, я все ж таки стежив би за цими новинами. СРСР довгий час використовував у своїх цілях працю північнокорейських робітників. Північнокорейські солдати точно обійдуться Росії дешевше, ніж підрозділи Вагнера чи Ліги (неофіційні російські ПВК), і це сильний економічний аргумент для РФ", — заявив Ходжес.
За його словами, використання армії КНДР у війні проти України «цілком реальне», однак, як саме подібна операція може бути реалізована, йому «уявити важко».
"У військовій науці є поняття горизонтальної ескалації конфлікту, і, дійсно, Північна Корея має від 50 до 100 тисяч навчених солдатів, які можуть бути якимось чином використані Росією у війні з Україною. Тут, я думаю, вже сьогодні треба говорити з Південною Кореєю про її можливости посилити тиск на Північну Корею", — порадив американський генерал.