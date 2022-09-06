Андрющенко: окупанти у Маріуполі проведуть першу хвилю мобілізації

Війська РФ у тимчасово окупованому Маріуполі та інших регіонах захопленої Донецької області готують так звану «мобілізацію», яка може відбутися вже у 20-х числах вересня, повідомляє Новое время.

Про це повідомить радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його даними, в останній день серпня у захопленому Мангуші відбулося засідання гауйляйтерів. Він уточнив, що від донецького окупаційного «керівництва» надійшла вказівка терміново відновити військовий облік у Маріупольському районі.

Андрющенко пояснює, що тепер на Мангуський район чекає вже «офіційна мобілізація» до російських військ протягом вересня.

Подібна вказівка від кремлівських маріонеток отримана, за його словами, і стосовно Маріуполя, але її виконання відстрочено на два тижні.

"Тобто орієнтовно в 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша хвиля мобілізації. Тому, чоловіки мобілізаційного віку. Поки не введено заборону — евакуюйтесь. Будь-яким шляхом в будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м’ясо" , — закликає він.

Раніше у Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Росія все більше використовує мешканців захоплених територій у Луганській та Донецькій областях для війни проти України на тлі великих втрат.

Військова розвідка стверджувала, що Росія збільшує мобілізаційні резерви та планує мобілізувати близько 90 тисяч військових для війни в Україні.