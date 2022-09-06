ДБР: суд заарештував військових, причетних до вибуху на виставці у Чернігові

Суд взяв під варту на два місяці двох військовослужбовців, які, за даними слідства, причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

"За клопотанням слідчих ДБР двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей в Чернігові, Деснянський районний суд міста обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці із правом внесення застави" , — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцеві, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначено заставу у сумі 416 тисяч гривень для кожного, пише ДБР.

Військовим повідомили про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження декільком особам за ч. 2 ст. 414 КК України. Стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.

3 вересня у Чернігові стався вибух під час виставки зброї та боєприпасів. Глава ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв, що в результаті детонації гранатомета постраждали 15 осіб: вісім дітей та семеро дорослих.