Верховний Суд остаточно заборонив діяльність Партії Шарія

Верховний Суд поставив фінальну крапку у справі про заборону діяльності "Партії Шарія" на території України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду вирішив відмовити у задоволенні апеляційної скарги політичній силі "Партія Шарія" та залишити рішення суду першої інстанції без змін.

Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність "Партії Шарія".

Зазначимо, що СБУ підозрює проросійського блогера Анатолія Шарія у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (дискримінації).

У травні правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія. Іспанський суд відпустив блогера, проте у нього вилучили паспорт та заборонили виїжджати з країни.

Процес екстрадиції Шарія в Україну може тривати до року.