Укрпошта запустила в роботу ще понад 50 пересувних відділень у чотирьох областях

З початку вересня Укрпошта запустила ще 51 пересувне відділення, які виїхали на маршрути до 628 населених пунктів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Нові пересувні відділення працюватимуть у Вінницькій, Дніпропетровській, Сумській та Житомирській областях. Таким чином надаватимуться послуги для 135 тисяч жителів цих регіонів.

У Вінницькій області розпочала роботу нова точка базування у м. Тульчин. Тут 9 бригад пересувних відділень обслуговуватимуть 90 населених пунктів з понад 31 тис. мешканців.

У Дніпропетровській області почали працювати 7 пересувних відділень з точками базування у Царичанці та Синельниковому, та надаватимуть послуги у 86 населених пунктах із 17 тис. жителів.

У Житомирській області 17 пересувних відділень виїхали на маршрути із точок базування Бердичів та Ємільчине до 215 сіл з 40 тис. жителів.

Точки базування поштових відділень у Сумській області запрацювали у Конотопі та Путивлі. Із них на маршрути виїжджають 17 авто, які будуть обслуговувати більш як 47 тисяч мешканців.

Всього з початку війни Укрпошта запустила 520 пересувних відділень поштового зв’язку. А загалом по країні вже їздить на маршрутах понад 1700 пересувних відділень.

Вони надають повний спектр поштових послуг як і стаціонарні відділення: доставка та видача пенсій і соціальних допомог, видача грошових переказів, оплата комунальних платежів, продаж товарів першої необхідності, доставка посилок та періодики.