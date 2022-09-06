Шольц пояснив, чому Німеччина не відправила Україні танки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками, повідомляє Європейська правда.

Про це Шольц заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Німеччина місяцями постачає важке озброєння Україні – приміром, зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000… Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки" , – сказав він.

На питання, чому Німеччина не передає Україні бойову авіацію чи танки, канцлер згадав статтю президента США Джо Байдена у The New York Times, "і така ж позиція решти партнерів у "Групі семи".

"Я від самого початку казав: ми не будемо діяти самі й тісно координуватимемо наші дії із союзниками. Ситуація змінюється. Я також узгоджував із Байденом постачання Україні реактивних систем залпового вогню" , – сказав Шольц.

"Ми робимо те, що є необхідним і правильним. Але певний "поділ праці" має сенс. Німеччина може робити наголос на протиповітряній обороні та артилерії" , – додав він.

Раніше видання Welt повідомило, що канцлер Німеччини відхилив прохання українського прем’єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.

Нагадаємо, Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників. Під час візиту в Берлін він поговорив про поставки зброї Україні і з президентом Німеччини.