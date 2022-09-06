ЗМІ: Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій проти Росії

Угорщина погрожує заблокувати продовження деяких санкцій проти Росії, якщо з чорного списку не виключать трьох олігархів, повідомляє Новое время.

Про це пише RadioLiberty у вівторок, 6 вересня, з посиланням на кілька обізнаних джерел серед дипломатів.

За даними видання, Угорщина вимагає скасування санкцій проти Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Також Будапешт просить зробити виняток для гуманітарних організацій і дозволити їм працювати з деякими російськими банками, які зараз перебувають під санкціями.

В Офіційному журналі ЄС сказано, що Усманов — прокремлівський олігарх із тісними зв'язками з російським диктатором Володимиром Путіним, який, як вважається, вирішує його ділові питання. Авена називають одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Путіним у Кремлі та виконують його вимоги. Рашніков є власником і головою ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату — одного з найбільших платників податків у Росії.

Євросоюз хоче продовжити санкції ще на шість місяців, посли ЄС мають обговорити це питання 7 вересня. Зараз до списку входять 1217 людей та 108 організацій.

"У Брюсселі ходять чутки, що Угорщина використовує поновлення санкцій як важіль, щоб змусити Брюссель схвалити виділення фінансування, яке до цього утримували через побоювання того, що в країні порушують стандарти верховенства права" , — повідомляє RadioLiberty.

Офіційні особи в Будапешті не відповіли на запит видання.