Spiegel: Франція відновлює роботу закритого газопроводу до Німеччини

Франція повертає в експлуатацію зупинений газопровід на кордоні з федеральною німецькою землею Рейнланд-Пфальц, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Spiegel.

Газопровід, який фактично був побудований для поставок до Франції, тепер повинен доставити газ до Німеччини взимку, повідомили представники французького уряду.

Згідно з інформацією, потужностей трубопроводу достатньо для забезпечення до 2% потреб Німеччини.

У понеділок Німеччина і Франція домовилися про постачання енергоносіїв в умовах кризи і досягли незвичайного результату в порівнянні з очікуваннями.

Наприклад, Франція отримує електроенергію з Німеччини, тому що атомні електростанції в країні не задовольняють потреби належним чином: багато реакторів наразі вимкнено через низький рівень води та високу температуру в річках, а також через великий відставання від технічного обслуговування.

І навпаки, газ надходитиме до Німеччини через трубопровід, спочатку призначений для транспортування палива до Франції.

Нагадаємо, в Німеччині, окрім заходів економії, також ухвалили пакет допомоги на суму 65 мільярдів євро для домогосподарств і бізнесу.