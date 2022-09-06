ГУР: окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару

Українські розвідники повідомляють, що в тимчасово окупованому Енергодарі росіяни посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило головне управляння розвідки.

"Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовує утиски, викрадення та шантаж.

Для проведення фільтраційних заходів у місто додатково прибув спеціальний підрозділ Росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів та просто громадян з проукраїнською позицією.

Затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду".

Повідомляється, що постійні погрози з боку росіян примушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію.

Водночас, офіційно покидати Енергодар окупанти заборонили, але безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів.

У ГУР зазначають, що подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів. При цьому, більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища – заміновано.

Також відомо, що поранених росіян розміщують у місцевому пологовому будинку.

Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російські ЗМІ про "поранених цивільних внаслідок обстрілів ЗСУ".