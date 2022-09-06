Зеленський виступив на відкритті Нью-Йоркської фондової біржі

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 6 вересня, виступив на відкритті Нью-Йоркської фондової біржі та зустрівся з керівниками великого бізнесу й інвесторами, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Міністерство економіки, глава держави представив платформу для залучення іноземних інвестицій до України Advantage Ukraine. Це частина масштабної кампанії Advantage Ukraine, яка "сигналізує світові, що Україна відкрита для нових можливостей". На платформі зібрано понад 500 інвестпроєктів та можливостей у десяти сферах економіки.

У круглому столі за участю президента та першої віцепрем'єрки — міністерки економіки України Юлії Свириденко взяли участь керівники компаній Pfizer Inc., S&P Global Inc., American International Group, Wells Farg&Company та інших.

"Україна пропонує всім зацікавленим широке інвестиційне меню потенційних можливостей на суму понад $400 млрд. Українська делегація презентувала його в Лугано, а список реальних проєктів щодня збільшується і стає різноманітнішим" , — заявили в Мінекономіки.

Зеленський закликав керівників великого бізнесу планувати інвестиції вже зараз, не чекаючи на перемогу України, і наголосив, що більша частина країни готова до реалізації нових проєктів. Він також зазначив, що компаніям, які досі не пішли з російського ринку, в будь-якому разі доведеться це зробити, а в Україні сформується «новий центр економічного зростання в Європі».