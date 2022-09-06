Зеленський провів телефонну розмову з новообраною прем'єром Британії

Президент України Володимир Зеленський першим серед іноземних лідерів провів телефонну розмову із новообраною прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс, повідомляє Новое время.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс. Запросив її до України», - повідомив президент.

Зеленський також висловив подяку народу Британії за лідерство в оборонній та економічній підтримці України.

Зеленський та Трасс обговорили участь Британії у відновленні України після російської агресії та скоординували подальший тиск на Росію.

"Мета — зупинити агресію та притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію у всіх форматах" , — сказав президент.

У вівторок, 6 вересня, Борис Джонсон офіційно передав пост прем'єр-міністра Великобританії своїй наступниці Ліз Трасс, новообраному лідеру Консервативної партії.

Раніше Трасс обіцяла, що у разі її перемоги президент Зеленський стане першим лідером іноземної держави, якому вона зателефонує.