Кулеба відповів на відмову Байдена визнати Росію спонсором тероризму

Україна і надалі добиватиметься визнання Росії країною-спонсором тероризму, незважаючи на рішення президента США Джо Байдена про відмову внести РФ до відповідного списку, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"Ми вимагали, вимагаємо і вимагатимемо визнання Росії державою-спонсором тероризму. І те, що зараз адміністрація Байдена не готова прийняти це рішення, не означає, що воно ніколи не може бути прийняте. Ми будемо працювати над тим, щоб Росію визнали тим, ким вона насправді є" , — сказав він.

За словами міністра, раніше вже були прецеденти, коли керівники держав-партнерів давали рішучу відмову на прохання надати зброю або запровадити санкції, а потім погоджувалися.

"Робота з Америкою на цьому напряму продовжиться… У цьому конкретному питанні ми не відступимо і надалі наполягатимемо на своєму, оскільки це дійсно буде правильним рішенням" , — підкреслив глава зовнішньополітичного відомства.

При цьому він подякував США за все, що вони "зробили і продовжують робити для України".

Як повідомлялось, 27 липня Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

6 вересня Президент США Джо Байден відмовився визнати Росію країною-спонсором тероризму.