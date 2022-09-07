ISW: Поки РФ перекинула сили на південь, ЗСУ несподівано вдарили на Харківщині

ЗСУ контратакують не лише на півдні, на що раніше натякав Володимир Зеленський. Українські підрозділи несподівано пішли в контрнаступ на Харківщині і наблизились упритул до Балаклії, скориставшись тим, що всі найбільш боєздатні частини російське командування передислокувало на південь. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 вересня, повідомляє Дзеркало тижня.

Українські сили провели контратаку в Харківській області поблизу Балаклії, яка, відкинула російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка 6 вересня. Вербівку, що розташована менш ніж за 3 км на північний захід від Балаклії, ЗСУ, ймовірно, захопили 6 вересня.

"Численні російські джерела визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські сили зруйнували невизначені мости в східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому українському просуванню. На зображеннях, опублікованих 6 вересня, також видно зруйнований російський міст через річку Середня Балаклійка – географічний об’єкт, за яким, ймовірно, пролягає російська лінія фронту в цьому секторі. Користувачі соцмереж повідомили, що 6 вересня російські війська відступили з блокпостів за шість кілометрів на захід від Балаклії" , – сказано у звіті ISW.

Окрім того, в Інституті зауважили, що росіяни вже не утримують своїх попередніх позицій у Байраку та Новій Гусарівці на південь від Балаклії. Відступаючи, вони підірвали міст через Сіверський Донець біля Байрака.

"Розгортання Росією військ із Харківської області та східної України на півдні України, ймовірно, створить можливість для українських контратак. Українська контратака в Харківській області 6 вересня, ймовірно, була хитрою спробою, спричиненою передислокацією російських сил з цього району для посилення російських позицій проти українського контрнаступу в Херсонській області" , – пишуть аналітики.

Якщо ЗСУ справді зайняли не лише Вербівку на захід від Балаклії, а й два села південніше – Байрак та Нова Гусарівка, то Балаклія фактично опинилась вже у напівоточенні. Росіяни, як зауважили аналітики ISW, стурбовані тим, що «українська атака на Балаклію має на меті відрізати російські сили від Ізюма та повільно "вклинитися" в Луганську область».