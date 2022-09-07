ISW: Поки РФ перекинула сили на південь, ЗСУ несподівано вдарили на Харківщині

ISW: Поки РФ перекинула сили на південь, ЗСУ несподівано вдарили на Харківщині
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

ЗСУ контратакують не лише на півдні, на що раніше натякав Володимир Зеленський. Українські підрозділи несподівано пішли в контрнаступ на Харківщині і наблизились упритул до Балаклії, скориставшись тим, що всі найбільш боєздатні частини російське командування передислокувало на південь. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 вересня, повідомляє Дзеркало тижня.

Українські сили провели контратаку в Харківській області поблизу Балаклії, яка, відкинула російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка 6 вересня. Вербівку, що розташована менш ніж за 3 км на північний захід від Балаклії, ЗСУ, ймовірно, захопили 6 вересня.

"Численні російські джерела визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські сили зруйнували невизначені мости в східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому українському просуванню. На зображеннях, опублікованих 6 вересня, також видно зруйнований російський міст через річку Середня Балаклійка – географічний об’єкт, за яким, ймовірно, пролягає російська лінія фронту в цьому секторі. Користувачі соцмереж повідомили, що 6 вересня російські війська відступили з блокпостів за шість кілометрів на захід від Балаклії", – сказано у звіті ISW.

Окрім того, в Інституті зауважили, що росіяни вже не утримують своїх попередніх позицій у Байраку та Новій Гусарівці на південь від Балаклії. Відступаючи, вони підірвали міст через Сіверський Донець біля Байрака.

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"Розгортання Росією військ із Харківської області та східної України на півдні України, ймовірно, створить можливість для українських контратак. Українська контратака в Харківській області 6 вересня, ймовірно, була хитрою спробою, спричиненою передислокацією російських сил з цього району для посилення російських позицій проти українського контрнаступу в Херсонській області", – пишуть аналітики.

Якщо ЗСУ справді зайняли не лише Вербівку на захід від Балаклії, а й два села південніше – Байрак та Нова Гусарівка, то Балаклія фактично опинилась вже у напівоточенні. Росіяни, як зауважили аналітики ISW, стурбовані тим, що «українська атака на Балаклію має на меті відрізати російські сили від Ізюма та повільно "вклинитися" в Луганську область».

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