Дефіцит готівкової валюти в банках: НБУ назвав причину
Нестача готівкової іноземної валюти в касах окремих банків викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону. Про це повідомив Нацбанк.
Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться сьогодні, 7 вересня.
"Національний банк проводитиме такі операції, доки це буде необхідно", - додали в НБУ.
Заступник голови НБУ Юрій Гелетій додав, що нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою.
"НБУ уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", - підкреслив він.
Нацбанк рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.
Також у НБУ додали, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.