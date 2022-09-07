Дефіцит готівкової валюти в банках: НБУ назвав причину

Нестача готівкової іноземної валюти в касах окремих банків викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону. Про це повідомив Нацбанк﻿.

Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться сьогодні, 7 вересня.

"Національний банк проводитиме такі операції, доки це буде необхідно" , - додали в НБУ.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій додав, що нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою.

"НБУ уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців" , - підкреслив він.﻿

Нацбанк рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.

Також у НБУ додали, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.