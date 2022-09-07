Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати військ РФ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 7.09 склали:
- особового складу ‒ близько 50 610 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2097 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,
- артилерійських систем – 1194 (+15) од,
- РСЗВ – 300 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 156 (+0) од,
- літаків – 237 (+1) од,
- гелікоптерів – 208 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),
- крилатих ракет ‒ 214 (+5),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 109 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.