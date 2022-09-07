Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати військ РФ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 7.09 склали:

  • особового складу  ‒ близько 50 610 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2097 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,
  • артилерійських систем – 1194 (+15) од,
  • РСЗВ – 300 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 156 (+0) од,
  • літаків – 237 (+1) од,
  • гелікоптерів – 208 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 214 (+5),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 109 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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