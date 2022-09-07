Українцям сьогодні почнуть надходити повідомлення про можливу загрозу
Від сьогоднішнього дня, 7 вересня, на телефони українців надходитимуть повідомлення про можливу загрозу. Таким чином ДСНС тестуватиме додаткову систему сповіщення, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Яких регіонів це торкнеться?
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сьогодні почнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell у м. Києві та таких областях:
- Вінницькій,
- Волинській,
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Кіровоградській,
- Київській,
- Львівській,
- Одеській,
- Полтавській,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Черкаській,
- Чернівецькій,
- Чернігівській.
Що робити?
У ДСНС пояснюють, що на першому етапі відбуваються розсилки лише тестових повідомлень для перевірки роботи системи.
Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.
Які телефони підтримують ці сповіщення?
Отримувати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.
Втім, передбачено, що в майбутньому цей перелік розширять.
Якщо звук у телефоні вимкнений, чи буде чутно звук сповіщення?
Так. Як зазначили в ДСНС, це одна із ключових переваг технології Cell Broadcast над SMS-повідомленням. Тож гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.
Що робити тим, хто не буде отримувати такі сповіщення?
Рятувальники радять стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами "Увага всім", які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.