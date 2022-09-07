У Борисполі сталася пожежа на підприємстві

У Борисполі Київської області сталася пожежа на підприємстві, місцеві повідомляли про вибухи в місті.

"У нас в місті пожежа. Хочу наголосити, що це не є якась ворожда диверсія чи прильот. Це є пожежа на підприємстві в районі залізничного вокзалу в нас. ДСНС працює. Все нормально, все уже під контролем" , - повідомив мер міста Володимир Борисенко﻿.

Він додав, що вибухи у місті могло спричинити біопаливо.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомили в ДСНС журналісту УНН﻿.