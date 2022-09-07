Країни Балтії домовилися про суттєве обмеження в'їзду росіян

Литва, Латвія та Естонія домовилися про суттєве обмеження перетину кордону громадянами РФ. Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС" , - написав він.

За його словами, рішення прийматимуться національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.