Країни Балтії домовилися про суттєве обмеження в'їзду росіян
Литва, Латвія та Естонія домовилися про суттєве обмеження перетину кордону громадянами РФ. Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.
"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС", - написав він.
За його словами, рішення прийматимуться національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.