В ОП відповіли на погрози Путіна щодо "зернової угоди"

Слова Володимира Путіна щодо обмеження вивозу зерна з України є безпідставними, але абсолютно прогнозованими. Російська влада своїм шантажем вчергове намагається зняти з себе санкції, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Енергетичний, ядерний, міграційний, зерновий, запорізького-атомний і будь-які інші формати прямого шантажу періодично з’являються в публічний риториці перших осіб РФ, коли щось йде явно не за планом і потрібно через страх зупинити Україну і міжнародну спільноту. Тому нинішні заяви про припинення "зернової угоди" абсолютно безпідставні і в той же час абсолютно прогнозовані. Бо жодного об‘єктивного підґрунтя для таких дій чи заяв взагалі немає" , - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що Україна, як і посередники Туреччина та ООН, суворо дотримуються зобов’язань, які взяли на себе в рамках "зернової ініціативи".

"Заяви про те, що Росія не може вивезти свої вантажі, виглядають до того ж досить дивно з урахуванням, що саме російський флот контролює акваторію Чорного моря. Тобто що саме може заважати росіянам вивозити збіжжя та виконувати свої зобов’язання, крім самих росіян? Риторичне питання" , - зауважив Подоляк.

На його думку, Росія сьогодні нервово намагається "намацати" новий привід для чергової інформаційної кампанії з закликом зняття санкцій, натиснувши, перш за все, на ООН та країни-реципієнти, щоб вони зайняли хоча б трохи більш "проросійську позицію".

"Між тим, з кожним разом ці абсолютно прогнозовані спроби/заяви виглядають більш ніж сумнівно: Європа та Сполучені Штати вже неодноразово акцентували, що санкції не стосуються конкретних продовольчих позицій. Це по-перше. І по-друге, країни-реципієнти не мають жодних питань до України, яка максимально виконує свої домовленості, але мають питання до Росії, яка під будь-яким приводом саботує постачання" , - підсумував Подоляк.

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін під час виступу на Східному економічному форумі пригрозив обмежити вивіз зерна з України нібито через те, що майже все зерно з України вирушило не до найбідніших країн, а до Євросоюзу та заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Разом з тим раніше постійний представник Росії в ООН Василь Небензя також пригрозив зривом "зернової угоди", заявивши, що РФ в рамках цієї угоди не змогла вивезти жодного судна із продовольством.

Це при тому, що на їхнє продовольство санкції не поширюються і їх порти ніхто не блокував.

"Зерновий коридор"

Нагадаємо, що 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор", де Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського збіжжя через Чорне море.