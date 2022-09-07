Україна та Польща домовилися про будівництво масляного трубопроводу

Україна та Польща уклали Меморандум щодо проекту будівництва транскордонного трубопроводу для транспортування української олії до порту Гданська. Про це повідомляє﻿ Мінагрополітики.

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу та двох терміналів.

"Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної с/г продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні" , – зазначив глава Мінагрополітики Микола Сольський.

Додамо, українська соняшникова олія до війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37 %), Південно-Східній Азії (29 %) та Азії (14,9 %).