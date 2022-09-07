Розвідка Британії: Через наступ України РФ зіткнулася з дилемою

На тлі наступу України на півдні російські командири зіткнулися з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки свого наступу на Донбасі чи захищатись від українських сил на півдні. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у середу, повідомляє Українська правда.

"За останню добу важкі бої йшли на трьох фронтах: на півночі під Харковом, на сході на Донбасі та на півдні в Херсонській області. Заплановані основні зусилля Росії, ймовірно, пов'язані з наступом на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: або розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу або захищатися від наступу України на півдні" , - йдеться в огляді.

У британській розвідці вважають, що численні одночасні загрози, розкидані на 500 км, перевірять здатність Росії координувати оперативний план та перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.

При цьому, як стверджується, на початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи її збройних сил.

Раніше представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер підтвердив, що українські сили повернули контроль над кількома селами біля Херсона.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їх конкретні запити на військову допомогу.