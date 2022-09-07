Рада призначила нового голову Фонду держмайна

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада проголосувала за призначення народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна.

За призначення проголосували 282 народні депутати. За фракціями результати голосування за кандидатуру Умерова розподілилися таким чином: "Слуга народу" - 198, "Європейська солідарність" - 2, "Батьківщина" - 1, група "Платформа за життя та мир" - 17, група "За майбутнє" - 9, "Голос" - 13, "Довіра" - 16, група "Відновлення України" - 14, позафракційні депутати - 12 голосів.

Рустем Умеров — український політик, підприємець, інвестор та меценат, член української делегації на переговорах з Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу, помічник-консультант Лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

2019 року був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" під номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

Умеров – секретар Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Попереднього голову Фонду держмайна Дмитра Сенніниченка звільнили з посади ще 17 лютого. За його словами, після призначення у 2019 році він заявив, що ставить собі планку – два роки.