Рада зробила крок до підвищення податків для валютних обмінників

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який зобовʼяже обміни валют сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств, повідомляє Економічна правда.

Йдеться про законопроєкт №7655, який у першому читанні підтримали 247 народних депутатів.

Документ передбачає, що кожен пункт обміну готівкової валюти щомісяця повинен буде сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі трьох мінімальних зарплат, що наразі становить 19,5 тис грн. Таким чином за рік один пункт обміну повинен буде заплатити до бюджету щонайменше 234 тисячі гривень.

Раніше у Національному банку заявили, що готівкові обмінники, ймовірно, ухиляються від сплати податків, оскільки податкові надходження від їхньої діяльності неспівмірно малі порівняно з доходами.

"Так, сплачений податок на прибуток таких компаній становить всього 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або близько 7 млн грн за рік на весь ринок" , – заявили в НБУ.

Як уточнив голова Податкового комітету Данило Гетманцев, йдеться про майже 4000 обмінників у 2021 році.

"Це при тому, що за розрахунками Нацбанку один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80000 грн щомісяця доходу" , – пояснив він.

Вимога до кожного пункту сплачувати 19,5 тисячі грн податків щомісяця забезпечить бюджету надходження на рівні близько 900 млн грн на рік, якщо виходити з кількості обмінників у 4000 пунктів.