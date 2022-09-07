Зеленського та народ України номінували на премію Сахарова

Депутати Європарламенту номінували президента України Володимира Зеленського та українців на премію Сахарова За свободу думки у 2022 році, повідомляє Новое время.

Як повідомили у пресслужбі групи ЄНП, мужній народ України на чолі із Зеленським заслуговує на отримання премії.

"Вони продовжують щодня захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що нашу номінацію підтримають усі політичні групи у Європейському парламенті" , — зазначили там.

Премія За свободу думки імені Андрія Сахарова заснована у 1988 році Європейським парламентом і присуджується щороку тим, хто захищає права людини та основні свободи.

Минулого року її отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, 2020 року — білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тіхановською. У 2019 році лауреатом премії Сахарова став український режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов.