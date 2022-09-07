ОК "Південь": ЗСУ знищили баржу з росіянами в Херсонській області

Збройні сили України знищили баржу з росіянами та технікою на борту на Херсонщині, ремонт Каховського моста неможливий через вогневий контроль з боку українських захисників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Оперативне командування "Південь" в Facebook.

"При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи".

В ОК "Південь" також додали, що ЗСУ ліквідували 30 окупантів та 2 бойові машині піхоти. В Бериславському районі знищено склад з боєприпасами росіян.

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.