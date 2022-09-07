Верещук закликала евакуюватися з населених пунктів навколо ЗАЕС

Жителів населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької АЕС закликають виїхати. Росіяни ігнорують будь-які гуманітарні коридори, тож громадян просять самостійно знайти спосіб покинути ці території, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пані віцепрем’єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук у Telegram.

"Росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства" , — зазначила Верещук.

При цьому вона підкреслила, росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції, а і мешканців тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС — це десятки тисяч людей.

Верещук також розповіла, що Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції.

"У відповідь — цинічне мовчання" , — зазначила Верещук.

Віцепрем’єрка звернулася до мешканців тимчасово непідконтрольних Україні районів, прилеглих до ЗАЕС.

"Евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо" , — заявила вона.

Також Верещук надала контакти, куди можна звертатися, а саме гарячі лінії Мінреінтеграції:

1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

Нагадаємо, на засіданні Ради Безпеки ООН генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі застеріг, що на Запорізькій атомній електростанції через воєнні дії може статися катастрофа.