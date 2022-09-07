Київська ОВА повідомила про навчання саперів, можливі звуки вибухiв

Київська ОВА повідомила, що у Вишгородському районі 7 вересня проводяться навчання саперів, тому можливі вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська ОВА в Telegram.

"На території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".

Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів.

Наприкінці серпня також у Вишгородському районі проводилось знешкодження вибухонебезпечних предметів, вибухи були контрольовані та не несли небезпеки.