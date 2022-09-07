Київська ОВА повідомила про навчання саперів, можливі звуки вибухiв
Київська ОВА повідомила, що у Вишгородському районі 7 вересня проводяться навчання саперів, тому можливі вибухи, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Київська ОВА в Telegram.
"На території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".
Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів.
Наприкінці серпня також у Вишгородському районі проводилось знешкодження вибухонебезпечних предметів, вибухи були контрольовані та не несли небезпеки.