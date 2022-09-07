Українські десантники збили два російських штурмовики Су-25

Українські десантники збили два російських штурмовики Су-25
Фото: Wikipedia

Українські воїни-десантники збили два російських штурмовики Су-25 "Грач" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Facebook.

7 вересня в одному з районів виконання завдань підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно збили два російські штурмовики Су-25 "Грач".

"Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла". На відео зафіксовано бойову роботу зенітників 80 бригади ДШВ ЗСУ", — сказано в повідомленні.

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