Українські десантники збили два російських штурмовики Су-25

Українські воїни-десантники збили два російських штурмовики Су-25 "Грач" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Facebook.

7 вересня в одному з районів виконання завдань підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно збили два російські штурмовики Су-25 "Грач".