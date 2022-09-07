Журналіст показав покинуті позиції росіян у звільненому Байраку

Український журналіст Тарас Березовець підтвердив звільнення Силами оборони села Байрак у Харківській області, розташованого на південь від Балаклії, повідомляє Новое время.

Крім того, він оприлюднив у себе у соцмережах відео з позицій, кинутих російськими десантниками під час їхньої втечі від ЗСУ.

На ньому видно, що окупанти залишили там не лише безліч боєприпасів, а й навіть одну зі своїх великокаліберних гармат.

Окрім Байрака, українські військові звільнили також Вербівку, яка знаходиться ще ближче до Балаклії, внаслідок чого російське угрупування, що знаходиться там, опинилося в оточенні.

Тим часом українська армія продовжує свій контрнаступ, який розпочався 29 серпня, звільняючи українські території одразу на кількох напрямках.

ЗСУ утримують Антонівський міст та інші переправи через Дніпро на Херсонщині під вогневим контролем, не даючи окупантам відновити критично важливі для них маршрути.

Таким чином, вони заблокували перекидання російських військ, що серйозно знизило можливості ЗС РФ у цьому регіоні.

Окрім Херсонської, активний контрнаступ розпочався також і у Харківській області.

І хоча у Генштабі ЗСУ інформацію про свої дії намагаються не коментувати, на сьогодні вже відомо про звільнення цілої низки територій, зокрема Високопілля, яке є одним із ключових населених пунктів для реалізації операції української армії.

Крім того, партизани продовжують ліквідацію прокремлівських колаборантів, які добровільно погодилися працювати на російських загарбників.

На тлі цього окупанти вирішили відмовитися від проведення на тимчасово підконтрольних їм територіях свого псевдореферендуму про «приєднання» до РФ.