Новий глава МЗС Британії провів першу телефонну розмову з Кулебою

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в середу здійснив першу телефонну розмову – вона відбулася з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Ми поділяємо єдину мету: Україна має перемогти. Будемо активно працювати разом над переконанням у цьому решти світу – особливо тих, хто ще має сумніви. Це перша телефонна розмова мого колеги, і цей факт говорить сам за себе" , – зазначив він.

Провів розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі. Ми поділяємо єдину мету: Україна має перемогти. Будемо активно працювати разом над переконанням у цьому решти світу — особливо тих, хто ще має сумніви. Це перша телефонна розмова мого колеги, і цей факт говорить сам за себе. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022

Джеймс Клеверлі уряді Джонсона очолював міністерство освіти. Клеверлі раніше працював у Форин-офісі, де відповідав за політику щодо Близького Сходу та Північної Африки, а також закінчив відому Сандгертську військову академію та деякий час служив в армії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, із яким Ліз Трасс провела телефонну розмову на посаді прем'єр-міністерки Сполученого Королівства.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Наступного дня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, призначення Ліз Трасс на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії означає продовження жорсткого курсу Лондона щодо Росії.