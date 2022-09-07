ОВА: окупанти обстріляли Градами село у Запорізькій області

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ Град село Мала Токмачка в Запорізькій області, три людини загинули, сім — постраждали, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram-каналі.

Країна-терорист здійснила обстріл близько 15:40. У цей час в одному з дворів перебували вісім мирних жителів, які отримували гуманітарну допомогу. Старух повідомив про трьох загиблих, а пізніше — про те, що кількість поранених зросла до семи. Три людини в тяжкому стані.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, людей з тяжкими осколковими пораненнями доправили в лікарню. Поліція збирає докази воєнного злочину для відкриття кримінальної справи за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.