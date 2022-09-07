Bloomberg: газ у Європі дешевшає на тлі збільшення запасів

Еталонні ф'ючерси на газ в Європі зранку у середу впали на 6,2% після різких змін в останні дні на тлі скоординованих кроків урядів для подолання наслідків енергокризи - протягом дня ціни впали на 14%, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

"Рішення Росії на невизначений термін закрити свій ключовий трубопровід Nord Stream минулого тижня змусило європейські уряди планувати ринкові інтервенції.

Німеччина хоче обмежити ціни на електроенергію протягом кількох тижнів. Польща прагне обмежити ціни на весь імпорт газу. Ліквідність також має бути в центрі уваги переговорів міністрів енергетики на зустрічі в Брюсселі в п'ятницю", - нагадує агентство.

Зазначається, що збільшення запасів палива, сильні надходження зрідженого природного газу та м’яка погода, яка очікується протягом наступного місяця, допомогли утримати ціни під контролем.

Але залишається хвилювання щодо того, як Європа замінить втрачені поставки з Росії, коли похолодає і попит зросте. Існує також багато невизначеності щодо наступних кроків Москви та конкуренції з Азією за СПГ у холодні місяці.

Поставки з Норвегії, яка замінила Росію як найбільшого постачальника газу в Європі, також були обмежені через сезонні ремонти. Через роботи в середу поставки з Норвегії досягли найнижчого рівня з середини липня. Вони завершаться наступного місяця, але наразі це скорочує можливості Європи щодо збільшення запасів газу.

"Європейський енергетичний сектор як і раніше шокований волатильністю цін і невизначеністю щодо енергетичних балансів на майбутню зиму" , - йдеться в записці аналітиків Rystad Energy.

"Найгірший сценарій з дуже холодною погодою, слабким вітром і 15% скороченням попиту на газ для електроенергії виявиться дуже складним для європейської енергетичної системи та може призвести до нормування електроенергії та відключень" , - додали аналітики.

Станом на 09:31 ранку в Амстердамі вартість газу в Нідерландах на жовтень, еталонний показник для Європи, була на 5,5% нижчою і становила 226,64 євро за мегават-годину.

Британський еквівалент впав на 5,4%. Еталонна вартість електроенергії в Німеччині наступного року впала на 3,8% до 515,50 євро за мегават-годину.

На вечір біржова ціна на газ у Європі знизилася на 14% - нижче 2130 за 1 тис кбометрів.