У Нацполіції розповіли, чим займаються росіяни на Херсонщині

Війська РФ у тимчасово окупованій Херсонській області скоюють численні воєнні злочини. За останню добу Нацполіція порушила 21 кримінальну справу проти російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області у Facebook.

За даними правоохоронців, після окупації Херсона представники країни-агресора розікрали та знищили майно мережі ломбардів: сума збитків становить 800 тисяч гривень.

У Милівській сільській раді окупанти викрали службовий автомобіль центру первинної медико-санітарної допомоги, повідомляє пресслужба. Внаслідок цього мешканці п'яти сіл залишилися без можливості вчасно отримати невідкладну медичну допомогу.

У Чорнобаївці п'яні військовослужбовці Росії підпалили кафе-магазин, повідомили у поліції. Внаслідок пожежі знищено саме приміщення та все майно.

Також правоохоронці наголошують, що окупанти не припиняють масованих артилерійських обстрілів мирних населених пунктів області, а за останню добу викрали у регіоні чотири особи.

Президент Володимир Зеленський 4 вересня повідомив, що захисники України звільнили населений пункт у Донецькій області та ще два – на півдні. Зеленський наголошував, що українські сили наступають на кількох напрямках, а не лише на Херсонщині.

Глава Херсонської облради Олександр Самойленко підтвердив звільнення смт Високопілля на півдні країни, а радник Офісу президента Олексій Арестович стверджував, що ЗСУ звільнили також Ольгине на Херсонщині.

6 вересня в Оперативному командуванні Південь повідомили, що ЗСУ звільнили від російських окупантів ще кілька населених пунктів у Херсонській області. Їхню назву не уточнюють, щоб провести зачистку від диверсійних груп та розмінування.