Пентагон: Україна отримала ракети Harpoon на автомобільній платформі

Українські військові отримали від партнерів протикорабельні ракети Harpoon. Їх переобладнали на автомобільну платформу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупок Білл Лаплант, повідомляє Defense News.

Він підтвердив, що Україні передали ракети Harpoon морського базування, але перед цим їх модернізували та переобладнали на автомобілі.

"Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, йшлося про Harpoon морського базування...Тому ми попрацювали з цією країною та підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках із платформами" , - зазначив Лаплант.

Він пояснив, що на одному автомобілі встановили модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення. За словами заступника голови Пентагону, українські військові пройшли навчання для використання цієї зброї ще в травні.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від США дві системи берегової оборони Harpoon. Також про надання Україні ракет Harpoon заявляла Данія.