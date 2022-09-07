Міноборони рекомендує окупантам готуватись до запливу в Сочі чи Єйська

Російським окупантам радять готуватися до запливу з території тимчасово окупованого Криму до російських Сочі чи Єйська, повідомляє Новое время.

Про це заявили у Міноборони України.

В оборонному відомстві натякнули росіянам, що літо у Криму "буде спекотним".

"Синоптики кажуть, що у Криму буде дуже спекотно. Час російським загарбникам готуватись до запливу. Щоб доплисти до Сочі чи Єйська, потрібно багато сил. До речі, до Книги рекордів Гіннеса може бути включений новий рекорд з найдовшого плавання у відкритій воді" , - сказано в повідомленні.

7 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що деокупація Криму не означатиме кінець війни.

На окупованому півострові у серпні сталися вибухи на низці військових об'єктів країни-агресора.

Зокрема, лише внаслідок вибухів на аеродромі Сакі Росія втратила щонайменше дев'ять літаків, які використала для авіаударів Україною. За даними CNN, це найбільша втрата авіації РФ протягом дня з часів Другої світової війни.

Президент Володимир Зеленський 30 серпня заявив, що Україна знищуватиме ворожі склади, штаби та техніку в Криму та на інших окупованих територіях. У статті від 7 вересня Валерій Залужний та Михайло Забродський підтвердили, що авіабази в окупованому Криму були вражені серією успішних ракетних ударів.