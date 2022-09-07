Sky News: британський фунт впав до найнижчого рівня майже за 40 років

Британський фунт впав до найнижчого рівня по відношенню до долара США з 1985 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Sky News.

Після 14:00 у середу фунт стерлінгів упав до 1,1407 долара — найнижчого рівня майже за чотири десятиліття.

Цього року фунт втратив понад 15% до долара, постраждавши як від сили долара, так і від похмурих економічних перспектив Великої Британії.

Інфляція у Британії вже зростала, і аналітики передбачали рецесію протягом кількох місяців.

Але тепер, коли Ліз Трасс змінила Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра, вона ясно дала зрозуміти, що хоче знизити податки і водночас допомогти людям впоратися з рахунками за електроенергію, що швидко зростають.

Нагадаємо, 5 вересня курс євро опустився до найнижчого за 20 років рівня. З початку року європейська валюта продовжувала слабшати стосовно долара.