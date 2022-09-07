Зеленський призначив нових глав військових адміністрацій у трьох областях

Президент України Володимир Зеленський призначив нових глав для низки військових адміністрацій на прифронтових та окупованих районах Донецької, Луганської та Запорізької областей, повідомляє Новое время.

Розпорядження опубліковано на сайті Офісу президента.

Президент призначить глав наступних регіонів:

Донецька область

Сергій Добряк — глава Покровської міської військової адміністрації Покровського району;

Юрій Клюшка — глава Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району;

Андрій Бондаренко — глава Добропільської міської військової адміністрації Покровського району;

Володимир Замотаєв (замість Бондаренка) — глава Покровської районної державної адміністрації;

Анатолій Немченко — глава Селидівської міської військової адміністрації Покровського району;

Юрій Бакаєв (замість Немченка) — глава Волноваської районної державної адміністрації.

Луганська область

Володимир Череватий — глава Старобільської районної державної адміністрації.

Запорізька область

Богдан Староконь — глава Василівської районної державної адміністрації.

Також у Херсонській області з посади глави Генічеської районної державної адміністрації було звільнено Сергія Олефіренка.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нових керівників СБУ у Херсонській та Чернігівській областях. Новим начальником СБУ у Херсонській області став Артем Борисович, а на Чернігівщині новим керівником СБУ був призначений Олексій Лях.